Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y director de la red de canales "beIN Sports", está siendo objeto de una investigación judicial por parte de las autoridades francesas por sospecha de conflicto de intereses, según anunció la Fiscalía de París este domingo.

Según el diario español "Marca", la investigación judicial se centra en la intervención de Al Khelaifi en el reparto de los derechos de emisión televisiva de la liga francesa durante el verano de 2024, lo que llevó a la asociación anticorrupción "Anticor" a presentar una denuncia oficial.

Esta denuncia provocó la apertura de una investigación oficial el pasado mes de abril, que fue asignada a la brigada financiera de lucha contra la corrupción, algo que reveló el diario francés "L'Équipe".

El diario aseguró que Al Khelaifi intervino en el mes de julio de 2024 para cerrar un acuerdo de emisión de los partidos de la liga francesa de forma conjunta entre la plataforma británica "DAZN" y la red "beIN Sports", donde la primera plataforma pagó 400 millones de euros a cambio de la emisión de 8 partidos, mientras que la segunda parte pagó 100 millones de euros adicionales a cambio de un partido.

El entorno cercano a Al Khelaifi aclaró que el presidente del Paris Saint-Germain presentó esta oferta a petición de varios presidentes de clubes que temían no alcanzar un acuerdo económico satisfactorio.

La plataforma "DAZN" puso fin a su presencia en este contrato tras retirarse del mismo por no lograr los beneficios previstos, lo que obligó a la Liga de Fútbol Profesional francesa a lanzar su propio canal televisivo para emitir los partidos de la competición.

La asociación "Anticor" consideró que la intervención de Al Khelaifi tenía como objetivo "influir en la decisión de la junta directiva de la Liga en favor de la empresa que él preside", concretamente la red "beIN Sports".

Nicolas de Tavernost, que entonces ocupaba el cargo de presidente del canal "Ligue+" creado por la Liga de Fútbol Profesional francesa para retransmitir la competición, denunció una sospecha de conflicto de intereses similar durante el pasado invierno.

De Tavernost había cerrado prácticamente un acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" para retransmitir todos los partidos del Mundial en los Estados Unidos, e informó de ello a los presidentes de los clubes, entre los que se encontraba Al Khelaifi.



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