El Real Madrid se prepara para disputar su partido ante el Racing de Santander, previsto para el próximo domingo, con dos de sus jugadores titulares sometidos a un programa de entrenamiento distinto al del resto del grupo.

El diario Sport informó de que Arda Güler y Fede Valverde siguen entrenando al margen del grupo, por segundo día consecutivo tras el Clásico.

Güler y Valverde realizaron entrenamientos específicos este jueves en la ciudad deportiva de Valdebebas, después de haberse ejercitado en el gimnasio ayer miércoles.

Las previsiones parecen positivas para ambos jugadores. Según la información procedente del Real Madrid, las pruebas médicas a las que se sometió Valverde descartaron la existencia de una lesión, mientras que Güler sufre una ligera sobrecarga muscular.

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Se espera que ambos jugadores estén disponibles para participar en el duelo ante el Racing, pese a que actualmente siguen sometidos a un programa de entrenamiento aparte en Valdebebas.

Los números evidencian la importancia de que Valverde recupere su mejor nivel físico. El centrocampista, primer capitán del Real Madrid, ha disputado 1.071 minutos en 13 partidos de las distintas competiciones. En LaLiga, Valverde ha sido titular en las diez jornadas celebradas hasta el momento y ha jugado 801 minutos sobre el terreno de juego.

Güler también ocupa un lugar importante en los planes del entrenador portugués José Mourinho, ya que el jugador turco ha participado en 12 partidos de las distintas competiciones, con un total de 702 minutos, en los que ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias. Además, ha participado en las diez jornadas de LaLiga, de las cuales ha sido titular en ocho partidos, convirtiéndose en uno de los elementos habituales que sostienen la eficacia ofensiva del Real Madrid.

La preparación física de Güler y Valverde adquiere una importancia adicional ante el calendario de partidos cercano. El Real Madrid se dispone a iniciar una serie de encuentros fuera de su estadio que se extenderá durante todo un mes.

El conjunto blanco visitará al Racing de Santander el próximo domingo, luego viajará a Atenas para enfrentarse al AEK el 4 de noviembre, antes de cerrar la semana con un duelo ante el Valencia en el estadio de Mestalla el sábado 7 de noviembre.

Estos tres partidos consecutivos lejos de casa obligan a gestionar con cuidado el esfuerzo físico de los jugadores, en medio de la presión del calendario de competiciones.

En cuanto al resto de jugadores lesionados, Raúl Asencio se entrenó en solitario, mientras que Rodrygo continúa con su programa de rehabilitación para recuperarse. El resto de la sesión de entrenamiento incluyó ejercicios con balón, una fase dedicada al trabajo táctico y, después, partidos en un campo de dimensiones reducidas.

El próximo entrenamiento será mañana viernes, y el seguimiento de la evolución del estado físico de Güler y Valverde permitirá determinar el grado de disponibilidad de dos de los elementos fundamentales del once de Mourinho, antes del inicio de la serie de partidos fuera de casa que esperan al conjunto blanco durante el próximo mes.