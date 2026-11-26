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Parece que a Ghali Al-Shammari, jugador del Neom, le ha cogido el gusto a ser elegido estrella de la jornada en la Liga Jawwy Élite, gracias al gran nivel que está ofreciendo con su equipo desde el inicio de la presente temporada, y en particular en las dos últimas jornadas.

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Los partidos de la undécima jornada de la liga saudí sub-21 se disputaron a lo largo de cuatro días, desde el pasado lunes 23 de noviembre hasta el jueves 26 del mismo mes.

Ghali Al-Shammari, otra vez estrella de la jornada

Sin duda, el gran protagonista de la jornada fue Ghali Al-Shammari, que guio a su equipo, el Neom, a una contundente victoria por 0-4 ante su anfitrión, el Al-Fayha, en el campo anexo de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

Al-Shammari fue la gran figura del partido, ya que firmó tres de los cuatro goles del Neom, en los minutos 20 y 68 y en el cuarto minuto del tiempo añadido de la segunda parte.

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Es la segunda vez consecutiva que la estrella del Neom logra un triplete, después de hacerlo en la victoria ante el Al-Watan por el mismo resultado en la décima jornada.

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Gracias a este triplete, Ghali Al-Shammari se ganó el título de estrella de la undécima jornada, por segunda vez consecutiva, tras haberlo conseguido ya en la décima.

Al-Shammari vive su mejor momento con el Neom: ha marcado seis goles en solo los dos últimos partidos, después de haber anotado un único tanto en las jornadas anteriores, concretamente en la primera, en la victoria por 2-0 ante el Al-Orobah.

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Ghali Al-Shammari eleva así su cuenta goleadora a siete tantos y se acerca a la lucha por el título de máximo goleador de la presente temporada de la Liga Jawwy Élite, a solo dos goles de Musa Adam, estrella del Al-Ahli, y del senegalés Amadou Diang, delantero del Al-Hazem.

Sattam Al-Lehyani

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Entre las estrellas de la undécima jornada también destacó Sattam Al-Lehyani, delantero del Al-Wehda, que llevó a su equipo a la victoria por 2-0 ante el Al-Akhdoud en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz de La Meca.

Lo más llamativo de Al-Lehyani no fue solo su notable capacidad goleadora, pues fue el autor de los dos goles, sino también la forma en que fabricó esos tantos.

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En el primero, Sattam presionó con fuerza a la defensa del Al-Akhdoud y logró robar el balón para quedarse completamente solo ante la portería, antes de aprovechar su olfato goleador para convertir el mano a mano en gol.

En el segundo, Sattam Al-Lehyani se colocó bien dentro del área y se elevó para rematar un centro procedente de un saque de esquina, adelantándose al portero para meter el balón en la red de cabeza.

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Saud Bushaqra

Lo mismo puede decirse de Saud Bushaqra, jugador del Al-Khaleej, que guio a su equipo a una importante victoria por 3-1 ante su visitante, el Al-Ansar, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Nayef bin Abdulaziz de Qatif.

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Bushaqra fue el gran artífice del triunfo del Al-Khaleej, al marcar el segundo y el tercer gol ante el Al-Ansar, en los minutos 19 y 36.

Saud Bushaqra se perfila como la solución ideal para el Al-Khaleej ante la crisis ofensiva que sufre el equipo desde el inicio de la temporada: solo ha marcado 13 goles, una media de poco más de un tanto por partido.

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Battal Al-Harthi

Otro goleador que brilló en la undécima jornada de la Liga Jawwy Élite fue Battal Al-Harthi, estrella del Al-Riyadh, que condujo a su equipo a la victoria por 2-0 ante el Al-Ahli en la capital saudí.

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Con el marcador todavía sin goles, Battal Al-Harthi abrió el marcador para el conjunto capitalino en el minuto 39 de forma espectacular: recibió el balón dentro del área y lo remató de primeras para mandarlo a la red del Al-Ahli.

Ese gol abrió el camino para que el Al-Riyadh infligiera al Al-Ahli su primera derrota de la temporada en la liga saudí sub-21 y le arrebatara así la segunda plaza de la clasificación, por detrás del líder, el Al-Ittihad.

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Al-Harthi sigue en un gran momento: este fue el tercer partido consecutivo en el que marca con el Al-Riyadh.

Battal Al-Harthi alcanza así su octavo gol de la presente temporada de la Liga Jawwy Élite y se queda a un solo tanto de los líderes de la tabla de goleadores, Musa Adam, estrella del Al-Ahli, y el senegalés Amadou Diang, delantero del Al-Hazem.

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Abdulrahman Al-Otaibi

Contra lo habitual, un portero logró hacerse un hueco entre las cinco mejores estrellas de la undécima jornada de la Liga Jawwy Élite: Abdulrahman Al-Otaibi, guardameta del Al-Nassr.

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Al-Otaibi ofreció un rendimiento sobresaliente con el que llevó al Al-Nassr a una victoria muy trabajada por 1-0 ante el Al-Ettifaq.

Es cierto que Abdulrahman Al-Otaibi, evidentemente, no marcó el gol, pero fue el principal responsable de mantener la portería a cero y, con ello, de que su equipo se llevara los tres puntos, tanto antes como después del tanto.

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Primero, Al-Otaibi detuvo un mano a mano de Jalal Al-Salem, delantero del Al-Ettifaq, con el que mantuvo el empate sin goles, y después paró un penalti en la segunda parte para conservar la ventaja del Al-Nassr hasta el final del partido.

Abdulrahman Al-Otaibi es un nombre conocido para la afición del Al-Nassr, ya que el técnico australiano Ange Postecoglou lo sube al primer equipo, sobre todo ante las bajas por lesión de Nawaf Al-Aqidi y Mubarak Al-Buainain.

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El joven de 18 años ha disputado un único partido con el primer equipo esta temporada, en el que encajó dos goles. Curiosamente, también fue ante el Al-Ettifaq, aunque el Al-Nassr acabó imponiéndose por 3-2.