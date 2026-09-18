Por segunda vez: la FIFA rechaza la petición de España sobre la estrella del Barcelona

El Comité de Apelación de la Federación Internacional de Fútbol rechazó la petición de la Federación Española de suspender el partido de sanción impuesto a Gavi, estrella del Barcelona, por los incidentes de la final del Mundial.

El diario Mundo Deportivo señaló que Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunciará este viernes la lista de la selección española para los primeros partidos de la Liga de Naciones.

En caso de que Gavi figure en la lista, el técnico no podrá contar con él, después de que la FIFA rechazara la petición de la Federación Española de suspender la ejecución del partido de sanción durante un año.

Esto significa que, si el jugador es convocado dentro de una lista más amplia de lo habitual, debido a que se disputarán varios partidos en solo dos semanas, no podrá en ningún caso participar el próximo 26 de septiembre en el primer partido frente a Inglaterra en Londres, un enfrentamiento de gran importancia en el camino de la clasificación.

Después de eso, Luis de la Fuente tendrá que esperar hasta el segundo partido frente a Croacia, previsto para disputarse en España el 29 de septiembre.

El Comité de Disciplina de la FIFA ya había rechazado anteriormente el recurso presentado por la Federación Española a raíz del incidente del jugador del Barcelona con el argentino Leandro Paredes, quien a su vez fue castigado con una suspensión de 10 partidos tras su agresión a Eric García.

Posteriormente, la Federación Española acudió al Comité de Apelación y, dado que la sanción de suspensión de un partido no puede ser recurrida, la federación solicitó suspender su ejecución y ponerla bajo un periodo de prueba de un año.

La Federación Española se apoyó en el precedente de la sanción sufrida por el jugador estadounidense Folarin Balogun en el Mundial 2026, cuando fue expulsado frente a Bosnia y Herzegovina. La sanción era de suspensión de un partido, pero la FIFA decidió, de forma llamativa, suspender su ejecución durante un año.

De este modo, la FIFA rechazó el recurso presentado por la Federación Española, manteniendo la sanción de suspensión de un partido impuesta a Gavi.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora