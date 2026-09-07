El Al-Hilal recibió un gran golpe tras caer ante el Neom por dos goles a cero, la noche de este lunes, en el marco de la sexta jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

El Al-Hilal se quedó estancado en 15 puntos en lo más alto de la clasificación, mientras que el Neom elevó su cuenta a 12 puntos, empatado con el Al-Qadisiya y el Al-Nassr en la segunda posición.

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El partido representaba una nueva oportunidad para que el Al-Hilal se acercara al registro histórico del Al-Ahli en la liga de profesionales, pero la derrota detuvo la racha del conjunto azul en 47 partidos consecutivos sin perder.

El Al-Hilal había llegado al duelo ante el Neom con un historial sin derrotas en sus últimos 47 partidos en la liga de profesionales, con 35 victorias y 12 empates, superando ya su racha anterior, que se extendió a 46 partidos consecutivos sin perder entre mayo de 2023 y noviembre de 2024, con 42 triunfos y 4 empates.

Con su derrota ante el Neom, el Al-Hilal desaprovechó por segunda vez la oportunidad de continuar su avance hacia el registro histórico que ostenta el Al-Ahli, poseedor de la racha más larga de partidos sin perder en la historia de la liga de profesionales saudí.

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El Al-Ahli ostenta el récord con 51 partidos consecutivos sin perder, durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y enero de 2016.

El Al-Hilal se había quedado a solo 4 partidos de igualar ese registro histórico, tras alcanzar los 47 partidos consecutivos sin derrota, pero fracasó en continuar la racha después de caer ante el Neom.

De este modo, la racha actual del Al-Hilal se convierte en la segunda más larga sin derrotas para un equipo en la historia de la liga de profesionales, por detrás del registro histórico del Al-Ahli, mientras que se acabó la oportunidad del Líder de llegar al trono por segunda vez.