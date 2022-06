El veterano entrenador francés se hará cargo del equipo parisino cuando se resuelva la salida de Mauricio Pochettino

El Paris Saint-Germain ya tiene decidido quién será su nuevo entrenador para la temporada 2022-2023. Será finalmente Christophe Galtier el que se haga cargo del banquillo parisino una vez que se resuelva la salida de Mauricio Pochettino del mismo.

Por qué Zidane no ficha por el PSG y Galtier es su nuevo entrenador

En las últimas semanas se ha informado acerca de la posibilidad de que Zinedine Zidane fuese el encargado de manejar al gigante francés, pero finalmente será Galtier y no el tres veces campeón de Europa con el Real Madrid el que dirija al PSG.

Algunos periodistas llegaron incluso a asegurar que Zidane había llegado a un acuerdo con el PSG y que firmaría por tres temporadas, sin embargo, todo hace indicar que el ex del Real Madrid ha preferido seguir sin entrenar ya que su principal objetivo es el de hacerse cargo de la selección francesa si Didier Deschamps no sigue tras el Mundial de Qatar.

El artículo sigue a continuación

En una entrevista concedida al diario "Marca" este martes, Nasser al Khelaifi fue consultado acerca del nuevo entrenador y de Zinedine Zidane. "Lo diremos en su momento", dijo sobre el nuevo técnico. Y agregó: "Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás".

Por ello, la directiva del conjunto francés ha decidido finalmente que sea Christophe Galtier. El veterano entrenador francés acumula doce temporadas seguidas entrenando en la Ligue 1 entre el Saint-Étienne, Lille y Niza. Ganó la liga francesa en su última temporada en el Lille antes de firmar por el Niza para esta última temporada.