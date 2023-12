El delantero internacional por Marruecos, vinculado con el Manchester United, se queda en el banquillo ante los rojiblancos.

¿Por qué Youssef En-Nesyri no juega hoy el Atlético de Madrid vs. Sevilla de La Liga 2023-2024? Esa es la pregunta que se hacen muchos aficionados al ver que Quique Sánchez Flores saca un once sin centrodelantero para visitar al Atleti.

El nuevo entrenador del Sevilla saca a Dmitrovic, Juanlu, Gudelj, Ramos, Salas, Pedrosa, Soumaré, Óliver Torres, Rakitic, Suso y Ocampos para jugar en la capital española, por lo que presenta la misma alineación que venció en el debut del técnico 0-3 en Los Cármenes al Granada.

Ese cambio es la inclusión de Rakitic en detrimento de En-Nesyri, cuya ausencia no obedece a ninguna sanción o lesión. El delantero internacional por Marruecos ocupará un lugar en el banquilo de los suplentes aguardando su oportunidad.

En ese sentido, la suplencia de En-Nesyri tiene que ver con una decisión técnica de Quique Sánchez Flores. El punta africano no está atravesando su mejor momento en el Sevilla y ha sido vinculado en los últimos días con un posible fichaje por el Manchester United de cara a la próxima ventana de mercado de invierno en enero.



Según algunas informaciones publicadas en Inglaterra, los Red Devils quieren que el atacante del equipo hispalense llegue cedido tras enterarse de que Serhou Guirassy prefiere marcharse a otro club de la Premier League.



XI DEL SEVILLA