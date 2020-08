¿Por qué Timo Werner no juega contra PSG en la Champions League?

La gran estrella alemana no estará en las semifinales del certamen continental que se llevará a cabo en Lisboa.

Tuchel no suele bajar demasiado la intensidad, pero es cierto que, de cara al duelo frente al Leipzig, correspondiente a las semifinales de la Champions League, el entrenador del respiró con más alivio cuando se enteró que Timo Werner no estará presente en dicho compromiso. ¿La razón? Es que el delantero ya no pertenece al equipo de la …

En este fútbol raro, consecuencia de esta vida extraña provocada por la pandemia del coronavirus, la estrella alemana fue fichada por el para la próxima temporada. El equipo inglés pagó cerca de 55 millones de euros por el futbolista.

"Con su marcha a Londres, Werner no estará con nosotros en la Liga de Campeones", anunció el en un comunicado que causó tristeza entre sus aficionados.

Los números del delantero estrella

El también delantero del seleccionado alemán (24 años) fue clave para que el Leipzig finalice en el tercer lugar de la Bundesliga: marcó 28 goles en el torneo. En la temporada, además, sumó cuatro tantos más en la Champions y dos en la Copa.