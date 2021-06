El capitán merengue explicó que quería renovar hasta 2023 y le ofrecieron hasta 2022 y cuando quiso aceptar le dijero que ya no tenía esa oferta.

Sergio Ramos se marcha del Real Madrid. El defensa y capitán merengue deja el cub después de 16 años pero en su rueda de prensa de despedida ha explicado los motivos de su marcha y por qué no llegó a un acurdo para renovar con el club.

El defensa ha detallado que él quería renovar por dos temporadas hasta 2023 y sólo le ofrecieron hasta 2022 y con una bajada de salario debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Ramos ha epxlicado que finalmente se decidió a aceptar la oferta de sólo un año pero el club le comunicó que "la oferta había caducado" y ya no era posible extender su contrato.

¿Por qué Sergio Ramos se va y deja el Real Madrid?

"Quiero aclarar que nunca me he querido ir, siempre me he querido quedar. Me remonto a la Liga del confinamiento, que la ganamos y la celebramos por el trabajo que nos costó. El club me ofreció la renovación pero por el coronavirus se retrasó todo. En estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema. El presidente lo sabía de mi boca. Era un tema de años: me ofrecían un año y yo quería dos. Recalco que el tema económico nunca ha sido problema conmigo. Llegado a este punto, en las últimas charlas o conversaciones, como queráis denominarlas. Cuando acepto la oferta me dicen que ya está fuera de plazo. Aunque di el OK a la última oferta o propuesta, se me comunica que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", explicó.

¿El Madrid le ha tratado mal?: "Acepto la propuesta, consideran que la fecha ha caducado y es lo que hay que aceptar. Estoy orgulloso de lo que he conseguido, de la etapa y de esta alianza de 16 años que va a ser muy complicada de igualar. Hemos ganado muchas cosas y me quedo con ese recuerdo".

Relación con el presidente: "No me arrepiento para nada. Cuando uno compra mi marca, Sergio Ramos, es con sus virtudes y defectos. Nuestra relación ha sido extraordinaria siempre, ha sido de padre e hijo. Me ha hecho vivir este sueño, me trajo al Madrid y así lo voy a recordar. No voy a decir nada contra él. Siempre existen discrepancias en las familias y cada uno vela por sus interesas. Me quedo con su cariño y este último abrazo en el evento. No quiero ningún tipo de enfrentamiento, pero, eso sí, me gusta contar la verdad".

Críticas: "Los jugadores donde tienen que hablar es en el campo, no fuera. SIempre he sido ese tipo de jugador, claro en las ruedas de prensa pero ofreciendo mi mejor versión en el terreno de juego. Con las lesiones vi inoportuno salir a hablar porque mi equipo se estaba jugando la Liga y la Champions. Cuando den opiniones o informaciones, que las contrasten. El club, desde hace tres o cuatro meses, saben que mi tema no es económico. Quería dos años para tener continuidad y tranquilidad para mí y para mi familia, que creo que me lo he ganado. Se abre otra etapa".

Cuándo aceptó la oferta y si se arrepiente de no haberlo dicho antes: "Por circunstancias del coronavirus todo ha ido variando por ambas partes. Había que tomar una decisión, pero nunca se me comunicó que la oferta tenía fecha de caducidad. Cuando acepto la oferta se me dice que ha caducado. Es superrespetable pero me sorprendió".

Pierden todos: "Siempre he dicho en mi entorno que éramos un matrimonio perfecto, pero en la vida hay circunstancias. Ahora hay que buscar otro equipo e intentar añadir más titulos a mi palmarés".

Por qué se retiró la oferta: "No es una pregunta que tenga que contestar yo porque desconozco los motivos por los que no se notificó. En un periodo de negociación lo que se pide cambia. Había un trato amigable dentro de lo que es una negociación".

Quién le dice que la oferta ha caducado: "Son reuniones privadas, que quiero mantener así por respeto a mi club, mi presidente y a mí mismo. Son muy personales. Es cierto que se me comunica a través de mi agente hace una semana. Nos quedamos sorprendidos. Nunca me han dado un ultimatum para decír 'sí' o 'no'. Cuando se me comunica digo que aceptaba, pero por lo visto era tarde. No guardo ningún tipo de rencor. Me quedo con esto, con la familia, con que es un hasta luego, no un hasta siempre. Siempre estarán en mi corazón".