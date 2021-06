Luis de la Fuente explicó que "Ramos tuvo las mismas posibilidades que cualquier futbolista español pero sabía con quién quería contar".

La Selección de España de fútbol ya tiene a los convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio y entre los 22 citados no está finalmente Sergio Ramos a pesar de que se había pubicado que habría visto con buenos ojos participar en esta cita.

Por qué Sergio Ramos no juega los Juegos Olímpicos Tokio 2021 con la Selección de España

El nombre de Ramos había aparecido en distintos medios como posible candidato a ocupar una de las tres plazas para ser uno de los 3 jugadores de más de 24 años que disputen el torneo pero finalmente Luis de la Fuente se decantó por premiar en este cupo a jugadores que participaron en la consecución del Europeo Sub-21 de 2019 que selló el billete para Tokio. Ramos, que tampoco fue seleccionado para disputar la Eurocopa 2021, tampoco podrá defender al combinado nacional en la cita olímpica.

"Sergio tuvo las mismas posibilidades que cualquier futbolista español pero sabía con los jugadores con los que quería contar: jugadores que ya habían estado conmigo y conozco perfectamente. Había que premiar a los jugadores que no han llevado a los Juegos Olímpicos. Soy admirador de Ramos y muchos otros jugadores españoles que entienden mi decisión", explicó el entrenador Luis de la Fuente en rueda de prensa.

Además, el seleccionador explicó que no comunicó la noticia al jugador personalmente: "No entendía que tenía que llamar a Ramos. Entenderá las circunstancias que me llevan a tomar esta decisión. No había lugar a hacer un aparte con él. Soy un admirador de él y sabe el cariño que le tengo"