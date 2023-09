¿Por qué Sergio Ramos no juega hoy el Sevilla vs. Almería de LaLiga EA Sports 2023-24?

El de Camas espera su oportunidad en el banquillo frente al cuadro almeriense, tras no ser de la partida ante Osasuna.

Sergio Ramos llegó para cambiar la dinámica del Sevilla. El central español aterrizó en un equipo que había perdido sus tres presentaciones en LaLiga, pero que venció a Las Palmas en su redebut como sevillista. Un par de días después, con él en el campo, el conjunto de José Mendilibar empató en su estreno esta temporada en la Champions League (1-1).

Sin embargo, los hispalenses no pudieron con Ramos en el duelo frente a Osasuna en El Sadar, por la sexta jornada del campeonato de la regularidad. El flamante fichaje del Sevilla se perdió su primer encuentro con los andaluces en el Reino de Navarra. Ex ex capitán del Real Madrid no estuvo por una sobrecarga muscular que le impidió ser parte de la convocatoria de Mendilibar.

Sin embargo, un par de días después, en el Ramón Sánchez Pizjuán, Ramos tampoco juega contra el Almería. Al menos no desde el inicio, pues espera en el banquillo de suplentes en la séptima jornada de LaLiga. Puede que su ausencia tenga que ver con esa sobrecarga, con Mendilibar preservando a uno de sus futbolistas más importantes ante un rival que, en teoría, no atacará demasiado en casa del Sevilla.

Además, no hay que olvidar que el Sevilla vuelve a jugar dentro de tres días en Montjuic, con los andaluces visitando al FC Barcelona el próximo viernes. Es posible que Mendilibar quiera tener en óptimas condiciones al de Camas. También dio el entrenador descanso a Ivan Rakitic o Lucas Ocampos, habituales titulares.

Mendilibar saca el siguiente once para recibir al conjunto almeriense: Juegan Nyland - Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa - Fernando, Sow, Suso, Lukebakio, Lamela - En-Nesyri. Ni Ramos, ni Dmitrovic ni Rakitic.