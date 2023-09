El de Camas no será de la partida ante los rojillos en El Sadar.

Sergio Ramos llegó para cambiar la dinámica del Sevilla. El central español aterrizó en un equipo que había perdido sus tres presentaciones en LaLiga, pero que venció a Las Palmas en su redebut como sevillista.

Un par de días después, con él en el campo, el conjunto de José Mendilibar empató en su estreno esta temporada en la Champions League (1-1).

Sin embargo, los hispalenses no podrán contar con Ramos en el duelo frente a Osasuna en El Sadar, por la sexta jornada del campeonato de la regularidad.

¿Por qué Sergio Ramos no juega hoy el Osasuna vs. Sevilla de LaLiga EA Sports 2023-24?

El flamante fichaje del Sevilla se pierde, en ese sentido, su primer encuentro con los andaluces. Ex ex capitán del Real Madrid no estará por una sobrecarga muscular que le impide ser parte de la convocatoria de Mendilibar. Así lo había informado el club el viernes 22 de septiembre, facilitando la lista de convocados para el partido ante el Osasuna en El Sadar.

El propio José Luis Mendilibar lo había dejado entrever en su rueda de prensa previa al encuentro. "En esos dos partidos sí lo he visto bien. Ya veremos mañana. No quiero hablar de individualidades. Si lo pongo será porque creo que está bien y si no pues jugará otro. Somos un equipo y nosotros tenemos que sacar esto con el grupo. Con partidos tan seguidos tiene que haber cambios porque la gente se sobrecarga", decía el entrenador vasco.

Mendilibar saca el siguiente once para visitar a Osasuna: Nyland - Navas, Badé, Gudelj, Kike Salas - Rakitic, Jordán, Óliver, Ocampos, Lukebakio - Rafa Mir.