Por qué Sebastián Villa sigue jugando en Boca tras las denuncias de violencia de género

El club adoptó una postura pasiva ante las dos causas que afronta el colombiano, pero la nueva gerenta de Género de AFA presiona por una sanción.

Sebastián Villa tiene dos denuncias en su contra ante la Justicia argentina por casos de violencia de género. La primera de ellas fue realizada en abril de 2020 por quien entonces era su pareja, su compatriota Daniela Cortés, y derivó en una causa que se encuentra elevada a juicio oral, pero sin fecha fijada para el inicio de las audiencias. La otra acusación llegó a mediados de mayo de este año por parte de una mujer cuyo nombre no trascendió y que lo denunció por "abuso sexual e intento de homicidio" por unos hechos ocurridos en junio de 2021.

A pesar de la existencia de ambos expedientes y de que Boca tiene un protocolo vigente para este tipo de situaciones, el delantero sigue siendo titular inamovible en el equipo de Sebastián Battaglia y no recibió ningún tipo de sanción interna por parte del club, que decidió mantener una postura absolutamente pasiva ante la situación.

Tal como se vio obligado a explicar Juan Román Riquelme luego de la ola de críticas que recibió por decir que la actitud del atacante "como profesional, es para sacarse el sombrero" y que las denuncias "son otro tema", en la Ribera decidieron mirar de costado el tema hasta tanto haya una resolución judicial: "Todos odiamos el tema, lo repudiamos, nos da bronca. Hay gente de legales del club que se ocupa. Esperemos a ver lo que diga la Justicia, todos pensamos igual. Cuando dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde".

Con esta determinación, el Xeneize decidió tácitamente convalidar en silencio, al dejar todo en manos de los tiempos de una Justicia que muy lejos están de ser los de las víctimas y los de la sociedad: dos años después de la denuncia de Cortés, en la que la investigación encontró las suficientes pruebas como para que la causa llegue a la instancia del juicio, aún no hay una fecha de inicio para las audiencias, por lo que la resolución del caso probablemente llegue cuando el colombiano ya no esté en el club.

Sin embargo, la postura pasiva de Boca encontró una resistencia interna: la flamante gerenta del Departamento de Equidad y Género de la AFA, Paula Ojeda, salió a pedir públicamente que el atacante sea apartado del plantel. "El club tiene que separar a Villa. Los clubes no son las justicia pero si existe una imputación es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la victima y dar el ejemplo", aseguró.

En diálogo con el diario Clarín, la dirigenta explicó: "Si hay una imputación de violencia de género la institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial. Niñas, niños y adolescentes no pueden estar gritando los goles de personas denunciadas. Los directivos del club no están dando un buen ejemplo".

De todos modos, Ojeda aclaró que desde la casa madre del fútbol argentino no pueden realizar ningún pedido formal para que exista un castigo interno al jugador: "Los clubes tienen autonomía en sus decisiones, pero deberían pensarlas mejor".