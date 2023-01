El duelo se aplazó por la disputa de la final de la Supercopa de España y se tendrá que jugar el 1 de febrero en el Villamarín.

El Real Betis y el Barcelona deben enfrentarse en la jornada 17 de LaLiga 2022-2023 pero el duelo no se celebrará en la fecha prevista para esta jornada y ha tenido que aplazarse algunas semanas antes de que por fin puedan verse las caras en el Benito Villamarín.

Por qué se suspendió y cuándo se juega el Betis vs. Barcelona de la Jornada 17 de La Liga 2022-2023 aplazado por la Supercopa de España 2023: fecha, hora y día

El partido se aplazó y no se disputó en el fin de semana del 14 y el 15 de enero. El motivo no es otro que ambos equipos disputaban la final four de la Supercopa de España 2023 y, de hecho, se enfrentaron en semifinales el jueves 12 de enero y los culés se llevaron el pase en la tanda de penaltis para jugar la final del domingo 15.

PARTIDO Betis vs. Barcelona FECHA 01/02/2022 HORA 21:00 ESTADIO Benito Villamarín, Sevilla

Por este motivo, el duelo tuvo que retrasarse algunos días y el encuentro entre el Betis y el Barcelona se disputará el 1 de febrero aprovechando que esa semana es la única que esté libre de partidos entre semana y no se disputa ni la Copa del Rey ni la UEFA Europa League en la que ambos están inmersos.

De esta forma, el partido se disputará en el Benito Villamarín el citado primer día de febrero de 2023 a partir de las 21 horas.