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¿Por qué se retrasó el fichaje de Núñez? Una condición obligatoria del Al-Hilal y unos pagos pendientes que desbaratan las cuentas del Trabzonspor

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¿Cuándo cerrará el Trabzonspor el fichaje del «reencuentro»?

Informes periodísticos turcos han revelado los entresijos complejos que se esconden tras el retraso en el anuncio del traspaso del uruguayo Darwin Núñez al Trabzonspor, pese a que las negociaciones han llegado a sus fases finales.

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Según el sitio turco "61saat", el principal obstáculo no está relacionado con el deseo de ambas partes, sino con las condiciones económicas a las que se aferra el Al-Hilal saudí. El club saudí exige incluir una cláusula de compra obligatoria en el contrato de cesión, con un valor que oscila entre los 30 y los 35 millones de euros, en un intento de recuperar buena parte de su inversión en el delantero.

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El sitio señaló que las negociaciones se complican aún más debido a los pagos atrasados del jugador, que ascienden a 12 millones de euros en el Al-Hilal, y ambas partes siguen buscando un mecanismo para saldar dicha cantidad y los impuestos derivados de la misma, punto que ha provocado el aplazamiento de la fecha prevista de llegada de Núñez a Turquía, que estaba fijada para el 15 de agosto.

Por su parte, el Trabzonspor ha mostrado una gran flexibilidad, anunciando su disposición a asumir 8 millones de euros del salario del jugador, aunque muestra una clara reticencia a aceptar la elevada cláusula de compra obligatoria, lo que representa el punto de discrepancia esencial que alarga las negociaciones.

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Pese a estas complicaciones, el sitio turco asegura, citando fuentes cercanas al club, que la voluntad de ambas partes sigue en pie para cerrar el acuerdo, que ha entrado en fases avanzadas, a la espera del consenso final sobre el reparto del salario y los detalles de la cláusula de compra.

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