Por que se retira Mesut Ozil, cuántos años tiene, en qué equipos jugó y cuántos títulos ganó

El jugador alemán, ex del Real Madrid, cuelga las botas a los 34 años

Mesut Özil ha anunciado su adiós al fútbol. El ex jugador del Real Madrid, cuelga las botas con 34 años y tras una carrera que, más allá de cierta irregularidad, ha estado plagada de éxitos.

Esta despedida ha llamado la atención porque se produce a mitad de temporada. Y es que Özil ha decidido romper su contrato con el Istanbul Basaksehir turco, tras haber pasado por las filas de Fenerbahçé en la misma liga.

La hoja de servicios de Mesut, cuenta con 92 internacionalidades con Alemania, 254 partidos con la camiseta del Arsenal, 159 con la del Real Madrid y una brillante primera etapa en la Bundesliga, cuando su nombre comenzó a sonar a nivel internacional.

A sus 114 goles hay que sumarle más de 200 asistencias y es que Özil pasa por ser uno de los mejores repartidores de pases de gol de la última década y media.

Su mayor éxito, sin duda, es el Mundial de 2014. Él fue una pieza clave de la selección que protagonizó aquel histórico 1-7 a Brasil y que terminó levantando la Copa del Mundo tras imponerse a Argentina.

Aquella no era la primera vez que saboreaba las mieles del triunfo aunque si la más sonada. Pero antes, Özil, cuyo primer equipo fue el Schalke 04, había conquistado la Copa y la Supercopa de Alemania con el Werder Bremen.

En su salto a España, para defender la camiseta del Real Madrid, ganó la Copa del Rey de 2011, la Liga de 2012 y la Supercopa, ese mismo año. El curso siguiente abandonaría el club blanco y en agosto de 2013 era presentado como nuevo jugador del Arsenal.

Con los Gunners ganó cuatro veces la FA Cup y la Community Shield en otras tantas ocasiones. En enero de 2021 se anunciaba su fichaje por el Fenerbahçe, sería su penúltimo club antes de enfundarse la camiseta del Basaksehir, la última que ha defendido hasta que ha hecho oficial la rescisión de su contrato y su retirada del fútbol profesional.

Su vida aparte del fútbol

El jugador alemán es un emprendedor activo y ha ido forjando un imperio empresarial en varías áreas como las criptomonedas o la ropa deportiva.

También lleva tiempo trabajando con la organización benéfica alemana Big Shoe, con la que ayuda a financiar operaciones para niños desfavorecidos enfermos en todo el mundo.

El mensaje de despedida de Özil

"He tenido el privilegio de ser un jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento increíblemente agradecido por la oportunidad. Pero en las últimas semanas y meses, después de haber sufrido algunas lesiones, ha quedado cada vez más claro que es hora de abandonar la gran etapa del fútbol. Ha sido un viaje increíble lleno de momentos y emociones inolvidables. Quiero dar las gracias a mis clubes: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehir y a los entrenadores que me apoyaron, además de compañeros de equipo que se han hecho amigos. Un agradecimiento especial a los miembros de mi familia y a mis amigos más cercanos. Han sido parte de mi viaje desde el primer día y me han dado mucho amor y apoyo, a través de los buenos y los malos momentos. Gracias a todos mis fans que me han mostrado tanto amor sin importar las circunstancias y sin importar el club que estuviera representando. Ahora espero con ansias todo lo que está frente a mí con mi hermosa esposa, Amine, y mis dos hermosas hijas, Eda y Ela, pero puedes estar seguro de que escucharás de mí de vez en cuando en mis canales de redes sociales. Gracias"