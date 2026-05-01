¿Por qué se llaman USMNT y USWNT las selecciones de fútbol de Estados Unidos?

Es habitual referirse a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos como USMNT y a la femenina como USWNT.

Si navegas por redes sociales o lees las crónicas de GOAL, no verás solo «EE. UU.», sino USMNT y USWNT.

A pocas semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, los ojos del planeta están sobre las Barras y Estrellas.

¿Por qué se llaman USMNT y USWNT a las selecciones de fútbol de Estados Unidos?

A continuación, un repaso rápido de por qué estas siglas están en todas partes y qué debes saber antes de que el mundo se reúna en EE. UU.

La razón más práctica es la eficiencia lingüística.

En un mundo de comentarios rápidos y límites de caracteres, decir «la selección masculina de fútbol de Estados Unidos» supone una maratón de 10 sílabas.

Imagina a los comentaristas diciendo «selección masculina de Estados Unidos» o a los periodistas mencionando «selección femenina de Estados Unidos» en cada frase. Por eso resulta más práctico usar USMNT y USWNT.

Todos los equipos tienen su abreviatura, pero apenas se escucha “SNT” para la selección española, ya que el fútbol es muy popular aquí. Decir “selección italiana” tampoco resulta complicado.

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La distinción entre equipos masculinos y femeninos

A diferencia de muchos países donde “la selección” siempre alude al equipo masculino, en Estados Unidos ambos equipos son relevantes. La USWNT no es un programa secundario: es tetracampeona del mundo y referente del deporte.

En EE. UU., no basta decir «la selección nacional» y esperar que todos entiendan a cuál te refieres.

Tras el histórico acuerdo de igualdad salarial, la Federación Estadounidense de Fútbol adoptó el lema «Una nación. Un equipo». Las siglas US permiten rendir homenaje a ambas selecciones de forma simétrica.

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¿Por qué EE. UU. y no América?

Aunque muchos llaman al país «América», la FIFA reconoce a más de 50 naciones en el continente.

Al competir en la CONCACAF, el uso de «EE. UU.» muestra precisión geográfica.

Al coorganizar el torneo de 2026 con México y Canadá, mantener esa identidad es clave para la claridad regional.

¿Cuáles son los apodos de la USMNT y la USWNT?

Las equipaciones de 2026, presentadas por Nike, rinden homenaje a ese legado con un uniforme local “Stripes” y uno visitante “Stars”, que evocan los icónicos diseños de 1994.

Los Yanks: más usado por aficionados visitantes o periodistas internacionales; en casa se oye poco.

más usado por aficionados visitantes o periodistas internacionales; en casa se oye poco. Las Gals/Las Nats: se escuchan en grupos de fans muy fieles, pero no han alcanzado la misma popularidad que las siglas.

¿Tiene algo que ver con las TMNT?

Aunque las siglas son la forma «oficial», ambos equipos usan apodos más poéticos.

Para los fans de las Tortugas Ninja (TMNT) en América y en todo el mundo, la sigla puede sonar similar, pero no hay indicios de que TMNT haya inspirado el nombre de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, USMNT. Es solo una coincidencia.