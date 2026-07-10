¿Por qué se le impidió a Oulissi celebrar el gol de Dembélé contra Marruecos?

Un reportaje periodístico publicado este viernes revela por qué se impidió a Michael Olesi celebrar el segundo gol de Ousmane Dembélé contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, disputados ayer.

La selección francesa ganó 2-0 en Boston con dos tantos en siete minutos del segundo tiempo, dominando el partido y avanzando a semifinales.

El capitán Kylian Mbappé abrió el marcador con un disparo con efecto, tras detener el portero marroquí Yassine Bono un penalti lanzado por el delantero del Real Madrid; sin embargo, no pudo evitar el tanto de Ousmane Dembélé, que amplió la ventaja.

Con este triunfo, Francia avanzó a semifinales y espera al ganador de España o Bélgica, en un duelo que se jugará el martes en Dallas y que lo dejaría a 90 minutos de su tercera final consecutiva.

Según Sportbible, tras el segundo gol francés se desató la celebración en la banda, pero el portero suplente, Brice Samba, impidió que Michael Oulissi se uniera al grupo.

La rápida reacción del jugador del Rennes demostró su conocimiento del primer apartado del artículo 8 del reglamento, lo que quizá ayudó a mantener la ventaja de dos goles.

El artículo 8 del reglamento del juego establece lo siguiente: «En cada saque de banda, todos los jugadores, excepto el que lo ejecuta, deben encontrarse en su propio campo».

Como la norma solo afecta a los jugadores en el campo y no había ningún francés obstaculizando la reanudación, Francia habría cumplido el saque de centro y Marruecos podría haber reanudado sin impedimentos.

Al frenar a Oulissi, Samba evitó que todos los franceses estuvieran en su campo y, por tanto, impidió que Marruecos reiniciara el juego con ventaja, aún con más de 20 minutos por delante.