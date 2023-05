¿Por qué se juega en Mancheter la vuelta de semifinales City vs. Rea Madrid de la Champions League 2022-2023?

La eliminatoria entre los equipos de Ancelotti y Guardiola se define en el Etihad Stadium.

Todavía está en la memoria del madridismo aquella remontada de cuartos de final de la Champions League 2021-22 en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid parecía estar 'KO' contra el Manchester City y acabó remontando para delirio del Coliseo Blanco.

Un año después, la historia no podrá repetirse. Al menos no en el mismo escenario, porque la casa del equipo español no acogerá el duelo de vuelta de las semifinales, sino el de ida.

¿Por qué el Real Madrid juega en el Etihad Stadium y en condición de visitante la vuelta de semifinales de la Champions League contra el Manchester City?

El Madrid recibe al conjunto británico el martes 9 de mayo en la capital de España, pero define la eliminatoria jugando en Mánchester, específicamente en el estadio Etihad Stadium, el próximo miércoles 17 del mismo mes.

Esto se debe a que la bola del Real Madrid salió antes que la del Manchester City en el sorteo de cuartos de final de la Champions League, realizado el pasado 17 de marzo.

De ese modo, en ese sorteo quedó confirmado que los 14 veces campeones de Europa definirían fuera de casa tanto ante el Chelsea como en una hipotética eliminatoria de semifinales contra el Manchester City o el Bayern. Y acabó siendo el City.