¿Por qué se dice que el Mundial es el Last Dance de Messi y qué significa?

Lionel Messi disputará su quinta Copa del Mundo, torneo en el que ya alcanzó la final en una oportunidad.

Lionel Messi podría disputar su último Mundial en Qatar 2022. El astro argentino será una de las grandes figuras del torneo más importante de la FIFA, pero para muchos, se trata de su última oportunidad de ganar el título, hasta el punto de que lo consideran su "Last Dance" con la Albiceleste.

Con 35 años, Messi ha dado a entender que no tiene intenciones de disputar el Mundial de 2026 que se disputará en los países de Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones. Aunque no ha entregado motivos para creer que también se trata de su último torneo con los colores de su país, es una posibilidad que no debe quedar descartada, dando pie a los rumores de un Last Dance para la Pulga.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

¿QUÉ SIGNIFICA LAST DANCE?

La traducción tal cual es "último baile" y es un término que ganó popularidad en 2020 con la serie protagonizada por Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de los 90´s en la NBA, el cual se puede encontrar en la plataforma de Netflix.

Los aficionados al deporte se han apropiado del título de la serie para referirse a la última actuación de alguna leyenda o su intento final por alcanzar un logro importante en su disciplina deportiva.

Getty Images

Messi jugará en Qatar 2022 su quinto Mundial, disputando durante su carrera los torneos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su mejor resultado fue el segundo lugar en suelo brasileño, mientras que alcanzó los cuartos de final en dos oportunidades y los octavos de final en una más.