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Mauricio Pochettino sigue buscando su primera victoria como entrenador del Manchester United tras una noche de auténtico caos en la Champions League. El equipo creyó haber logrado un triunfo agónico en Lisboa, pero una polémica intervención del VAR lo dejó sin los tres puntos en los últimos instantes.

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El VAR priva al United de la victoria en un caótico empate en Lisboa

Con el partido de Champions League del miércoles empatado 2-2 en el minuto 82, Bruno Fernandes lanzó un córner que el portero del Sporting, Kaique, pareció introducir en su propia portería con la mano ante la presión rival. Tras una larga revisión del VAR, el árbitro Szymon Marciniak acudió al monitor a pie de campo y anuló el gol.

Antes, en una noche frenética en el Estadio Jose Alvalade, Luis Suarez adelantó a los locales de penalti después de que Senne Lammens detuviera su primer lanzamiento instantes antes. Al United también se le anuló un gol del empate de Amad Diallo porque Marciniak había señalado previamente una falta de Youri Tielemans.

Fernandes dio la vuelta al partido tras el descanso: transformó un penalti y después marcó con un disparo raso que un hoyo en el césped desvió lejos del alcance del portero. Sin embargo, Lammens no logró atrapar un centro en los últimos minutos y permitió que Suarez empatara , antes de que Tielemans fuera expulsado en el tiempo añadido.

La UEFA aclara por qué se anuló el gol

El organismo rector del fútbol europeo explicó rápidamente la polémica decisión tomada en los últimos minutos en Lisboa. Según recoge The Independent, la UEFA señaló que Patrick Dorgu «cometió una falta sobre el portero del Sporting antes de que el balón entrara en la portería».

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Las repeticiones mostraron que Dorgu entró en contacto con Kaique dentro del área pequeña cuando llegó el córner. Lisandro Martinez y Leny Yoro también rodearon de cerca al guardameta del Sporting, lo que influyó en la decisión de Marciniak de sancionar a los visitantes.

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La decisión contrastó con una jugada de principios de este mes, en el empate 4-4 del United ante el Aston Villa en la Premier League. En aquel partido, Dorgu marcó después de que Lammens disputara un balón de forma similar con el portero del Villa, Zion Suzuki, pero el gol subió al marcador.

Los errores defensivos complican el inicio de Pochettino

El empate deja al United en el 19.º puesto de la clasificación de la Champions League y prolonga la espera de Pochettino para lograr su primera victoria desde que sustituyó a Michael Carrick. Su etapa comenzó con la derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool, en la que Yoro fue expulsado injustamente en el minuto ocho .

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Los fallos defensivos recurrentes siguen costándole caro al Manchester United. Cometer dos penaltis en tres minutos, algo que no le ocurría al club en esta competición desde 1998, eleva a cinco los penaltis que ha concedido esta temporada en todas las competiciones. Además, ha encajado el primer gol en siete partidos consecutivos.

Crece la presión sobre el United, que tendrá una baja en el centro del campo

Desde el 19.º puesto, el United tiene terreno que recuperar en Europa mientras Pochettino busca estabilidad. Eliminar los costosos errores de Lammens y corregir la fragilidad defensiva será crucial para iniciar la remontada.

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Pochettino también tendrá que reajustar sus planes para el centro del campo tras la expulsión de Tielemans en los últimos minutos. Frenar la indisciplina sigue siendo una prioridad urgente mientras el United intenta salvar su temporada.