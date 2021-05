¿Por qué River está "obligado" a presentarse ante Independiente Santa Fe?

El Millonario comunicó que, a pesar de no contar con 11 futbolistas habilitados, disputará el encuentro ante los colombianos. ¿Qué dice el reglamento?

Aunque todavía no se sabe si podrá contar o no con un arquero, en River hay una certeza: con 11 o con menos jugadores, saldrá al campo de juego del Monumental para afrontar el partido contra Independiente Santa Fe. Así lo informó la institución a última hora del lunes, a través de un comunicado que explicita que no tiene ninguna intención de no cumplir con lo que dice el reglamento:

Considerando lo excepcional de la situación objetiva y concreta que implica contar con una cantidad de jugadores inferior a la necesaria para jugar un partido en condiciones normales, y luego de hacer las averiguaciones y consultas técnicas del caso, el Club Atlético River Plate informa que se ajustará al reglamento de Conmebol que establece que mientras se cuente con un mínimo de siete jugadores aptos de la lista de buena fe los equipos deberán presentarse a competir ya que de lo contrario estarán sujetos a las sanciones que surgen del reglamento.

Pero, ¿por qué, entonces, está "obligado" a disputar el encuentro en estas condiciones? ¿No sería mejor, en todo caso, ni siquiera presentarse? Las reglas establecidas por el organismo en este punto son claras, aunque hay un apartado que le permitía al Millonario pensar en dicha opción. Sin embargo, para no tener que recurrir a la interpretación de las partes sobre lo escrito en el documento, se tomó la decisión de jugar igual.

¿Qué dice el reglamento? El artículo 5.1.12.5 especifica cuáles serán las consecuencias en caso de que un equipo decida no se presentarse:

Si un equipo no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a continuar a jugar o deja el campo antes del final del partido, se considerará que el equipo pierde el partido y como regla general será excluido de la participación de la competición. Además de lo anterior, el club en cuestión pagará una indemnización por cualquier daño o perjuicio realizado contra la CONMEBOL, la Asociación Anfitriona y/o otra Asociación(es) Miembro Participante(s) y no tendrá derecho a una remuneración financiera por parte de la CONMEBOL. La Organizadora puede considerar futuras medidas. Si por disposiciones nacionales o municipales, debiera procederse a reintegrar al público el valor de las entradas, el club que hubiera abandonado el campo de juego abonará el importe correspondiente y responderá por los gastos de organización y arbitraje que el partido hubiera originado.

En Núñez, esperaban poder esgrimir que los 20 casos de coronavirus podían considerarse como un "caso de fuerza mayor". Sin embargo, optaron por no tomar ese camino ya que las sanciones podrían ser extremas. No solo debería ser "excluido de la participación de la competición", como dice este inciso, sino que también se establece en el artículo 5.1.12.7 que "el club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL" y que "la CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la CONMEBOL".