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Wael Mohya, la joven promesa del Borussia Mönchengladbach, reveló el papel decisivo que jugó Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, en su decisión de aceptar la invitación para unirse a la Mannschaft en lugar de Marruecos, país del que proceden sus raíces familiares.

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Mahía, de 17 años, declaró al diario alemán "Bild" que la Federación Marroquí no ocultó su deseo de contar con sus servicios, señalando que los orígenes marroquíes de sus padres hacen de ese país parte de su familia, y que le tiene un gran respeto.

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El jugador declaró: "Marruecos no ocultó su interés en que yo lo representara, pues mis padres son de allí, por eso este país es parte de mi familia y le tengo un gran respeto".

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Y matizó: "Pero la forma en que Jürgen Klopp habló conmigo hizo que no necesitara pensarlo dos veces para aceptar esta convocatoria".

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Mahía añadió: "Me convenció con lo que dijo, y me di cuenta de inmediato de que es una persona magnífica. Espero con ganas pasar la próxima etapa con él sobre el terreno de juego, y estoy convencido de que también me ayudará a desarrollarme".

Las declaraciones de Mahía llegaron para aclarar el impacto de las conversaciones que mantuvo con Klopp durante el último periodo, después de que el técnico alemán decidiera incluirlo por primera vez en la lista de la selección, de cara a los partidos ante Serbia y los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA durante el actual parón internacional.

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Mahía posee las nacionalidades alemana y marroquí, pues nació y creció en Alemania, mientras que los orígenes de sus padres se remontan a Marruecos, lo que lo convirtió en objeto de interés de las federaciones alemana y marroquí durante el último periodo, antes de inclinarse por aceptar la convocatoria de Alemania tras su conversación con Klopp.

El jugador es considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la Bundesliga, donde juega en las filas del Borussia Mönchengladbach, y logró inscribir su nombre en la historia del club al convertirse en el jugador más joven en vestir su camiseta.

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Mahía también se convirtió en el goleador más joven en la historia del Mönchengladbach, al marcar ante el Bayern Múnich la temporada pasada.

Continuó atrayendo las miradas durante la temporada 2026-2027, en la que anotó dos goles y dio otra asistencia en los primeros 8 partidos de la Bundesliga, lo que le ayudó a captar el interés de Klopp y a conseguir su primera oportunidad con la selección absoluta, a pesar de su corta edad.

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Mahía había representado a las selecciones alemanas de las distintas categorías inferiores, hasta llegar a la sub-21, antes de ser convocado a la selección absoluta.

Pero no entró en la lista del partido ante Serbia, en el que Alemania ganó por 3-1, después de que Klopp lo llevara a Belgrado para conocerlo de cerca e introducirlo en el ambiente de la selección, sin darle hasta ahora la oportunidad de participar.

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La selección alemana se prepara actualmente para enfrentarse a los Países Bajos, mañana lunes en Berlín, un encuentro que será decisivo para el destino de la Mannschaft en la Liga de Naciones de la UEFA, en medio de la pugna con Grecia por el segundo billete de clasificación del grupo a los cuartos de final, después de que los Países Bajos aseguraran el primer billete en gran medida.