¿Por qué no hay partidos de la Liga MX este domingo 6 de septiembre?

La calendarización obligó a los 18 equipos a no disputar partidos este domingo.

El Apertura 2020 ha sido un campeonato totalmente anormal, debido a los casi cuatro meses que se detuvo la actividad en los terrenos de juego. La ha tenido que maniobrar con el calendario, conscientes que existen muy pocas fechas libres para disputar los partidos.

Por este motivo, la semana del 7 al 14 de septiembre se realizará la segunda fecha doble del Guardianes 2020, disputándose entre martes y miércoles nueve cotejos, para reanudar y tener actividad de fin de semana.

Con esta decisión, el futbol mexicano tendrá múltiples partidos en los próximos días, llamando la atención que ninguno fue programado para el domingo 6 de septiembre, sabiendo que es el día que suelen cerrarse las fechas y en semanas anteriores, se han tenido hasta cuatro partidos en este día.

La explicación es sencilla, recorriendo los partidos para el sábado 5 de septiembre y utilizando el domingo como día de descanso, pensando en la recuperación de los jugadores y que puedan disputar con la mayor frescura posible.

El martes 8 de septiembre, la Liga MX programó tres partidos para volver: San Luis vs , vs Juárez y vs .