Abdellah Ouazane está exultante con la llamada de la selección nacional de Marruecos. El extremo de 17 años del Ajax está decidido a dejar su carta de presentación en este parón internacional.

«Estoy feliz de estar aquí y preparado para darlo todo por la selección, el seleccionador, los jugadores y todo el mundo en este país. Tengo muchas ganas y estoy listo», dijo con entusiasmo en declaraciones al canal marroquí FRMF.

Ouazane también podría haber elegido a Países Bajos. Sin embargo, el sentimiento por Marruecos es más fuerte, como subraya el jugador del Ajax. Ya ha disputado varios partidos internacionales en categorías inferiores con Marruecos y ahora está listo para lo de verdad.

«Estoy preparado para dar mi vida por este país. Todos sabemos que hace dos años elegí a Marruecos, y es por esto. En los últimos dos años todos hemos visto que todo puede ir muy rápido», afirmó el atacante que dio el salto en el Ajax.

Ouazane, pese a toda la euforia, se cuida mucho de no dejarse llevar. El todavía jovencísimo extremo sabe que aún tiene que demostrarlo todo ante el seleccionador Mohamed Ouahbi. «Solo tengo 17 años y aún me queda mucho por aprender, pero por eso estoy aquí».

El atacante de banda espera sobre todo poder aprender de los internacionales más experimentados de la convocatoria marroquí. «Es bonito estar aquí, pero también es un momento de aprendizaje. Quiero aprender de los chicos. Estoy preparado para darlo todo».