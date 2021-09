¿Por qué no se jugó la Campeones Cup en 2020 y quién es el vigente campeón?

La edición pasada se suspendió por la pandemia de coronavirus y ahora Cruz Azul busca quedarse con el título.

No ha sido el mejor inicio de temporada para Cruz Azul. La Máquina está lejos de aquel nivel con el que puso punto final a su larga sequía en la Liga MX y actualmente está fuera de los puestos que otorgan el acceso directo a la Liguilla. Sin embargo, el cuadro cementero tiene una gran oportunidad para darle una nueva alegría a la afición con la Campeones Cup.

Luego de conquistar el Campeón de Campeones al vencer a León hace unos meses, el equipo de Juan Reynoso se ganó el derecho a disputar la Campeones Cup. El torneo enfrenta al monarca de la Liga MX con el de la MLS, en una final a partido único que se celebra todos los años desde 2018, cuando fue establecido por las ligas de México y Estados Unidos.

Sin embargo, la Campeones Cup no se llevó a cabo en 2020 como estaba previsto. En Goal te explicamos las razones de la suspensión del torneo durante el año pasado y quién es el actual campeón:

¿POR QUE NO SE JUGÓ LA CAMPEONES CUP EN 2020?

La MLS tenía su representante: Seattle Sounders. No obstante, el inicio de la pandemia de coronavirus obligó a la suspensión del Guardianes 2020 y por ende del Campeón de Campeones. En ese sentido, la Liga MX no tenía representante y al no mejorar la situación del COVID-19, se decidió suspender la Campeones Cup 2020.

¿QUIÉN ES EL ACTUAL CAMPEÓN?

Es por eso que el actual campeón es el ganador de la edición de 2019: Atlanta United. En aquella oportunidad, el cuadro estadounidense se impuso ante el América por el marcador de 3-2, por lo que ahora Cruz Azul tiene el reto de arrebatarle el título a la MLS cuando enfrente al Columbus Crew.