¿Por qué no renueva Héctor Herrera con el Porto?

Al volante le caduca su vínculo con la escuadra portuguesa a mediados del año que viene.

Héctor Herrera todavía no firma su renovación de contrato con el Porto y eso ha atraído la atención de terceros en discordia. El presidente Pinto da Costa reveló que la adquisición completa de su ficha saldría en seis millones de euros, motivo que desencadenó que ambas partes se alejaran en las negociaciones.

A partir de su arribo para la 2013-14, el mexicano se transformó en una pieza importante para los pupilos del técnico Sergio Conceicao al punto de consolidarse como el capitán.

CURIOSIDAD POR CAMBIAR DE AIRES

A HH le atrae la idea de probar suerte en otro país y liga. Lleva ya cinco años en el futbol portugués y, aunque ha jugado torneos internacionales como la UEFA Champions League, él cree que es tiempo para dar el salto a una Serie A, Premier League o La Liga. Si no lo hace ahora, a sus 28 años, probablemente la edad sea un factor dentro de un futuro para no lograrlo. De donde lo más lo han tentado es Italia, donde el Inter, el Milan, la Roma y el Napoli pujan por sus servicios cada que abre el mercado, pero no le llegaron al precio a los Dragones en el pasado.

EL ASPECTO DEPORTIVO

Si bien el año pasado al fin los Blanquiazules rompieron con la hegemonía del Benfica en la liga, Herrera no ha levantado trofeos por doquiera. Fuera de las competiciones domésticas, él y sus compañeros están muy lejos de poder contender por una Champions, Europa League, Supercopa Europea o no se diga un Mundial de Clubes. En cambio, en Italia, Inglaterra o España esas probabilidades aumentarían si se va a un conjunto 'top 4' de esas naciones.

EL DINERO

El tema del salario igualmente entra en juego. El exPachuca quiere un aumento respecto a lo que percibe en la actualidad (2.4 millones de euros por temporada). Héctor desea que asciendan a 3 millones, es decir, unos 600 mil euros adiciones anuales de acuerdo con el diario A Bola. En Europa, el Porto se caracteriza más por ser un vendedor. Pese a que le ingresan buenas cantidades con cada traspaso, lo invierten en renovar la plantilla por lo que su liquidez financiera no es tanta en comparación a otras instituciones del Viejo Continente.