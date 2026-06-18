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Bas NijhuisSBS
Daily Loos

Traducido por

¿Por qué no le mostraron tarjeta a Lionel Messi? Bas Nijhuis ofrece una posible explicación de la FIFA

L. Messi
B. Nijhuis
Argentina

Lionel Messi acaparó la atención tras el primer partido contra Argelia: marcó tres goles, pero también cometió una falta polémica sobre Aïssa Mandi. El árbitro Bas Nijhuis la analiza en el programa «Vandaag Inside Oranje».

Nijhuis lo tiene claro: el astro argentino merecía sanción. «Si lo ves así, piensas: ¿no es esto simplemente tarjeta roja?», afirma el colegiado, quien añade que en los Países Bajos y en la UEFA la interpretación habría sido la misma.

Se pregunta cómo es posible que Messi quedara impune y ni siquiera recibiera amarilla: «Ni siquiera le sacaron amarilla, ¿eh? Solo pitó la falta».

Nijhuis considera que el VAR debió intervenir: «Como VAR, puedes sugerir al árbitro que revise la jugada para mostrar al menos amarilla. Y aquí no se hizo nada».

Sin embargo, cita las reglas de la UEFA para justificar la decisión y señala que todo depende de si se considera “brutalidad”.

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Argentina
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«En la FIFA dicen que, para mostrar una roja, debe ser claramente roja. Aquí parece que piensan: “Hay muy poca brutalidad”», concluye.

«Según las reglas, la FIFA puede argumentar: “No es brutalidad; lo aparta rápido y no entra con todo el cuerpo”», añade.

«No estoy de acuerdo. En Países Bajos, y Van Meenen, nuestro responsable arbitral, también, queremos que se pulse el botón y se diga: “Ven un momento”. Esa es mi impresión. Esto también me ha sorprendido».

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