¿Por qué no juega Ter Stegen el Real Betis vs. Barcelona de LaLiga?

Malas noticias para el Barcelona. Marc-André Ter Stegen no jugará frente al Real Betis este sábado en el estadio Benito Villamarín, en un partido de lucha directa por las posiciones de Champions League. Una victoria blaugrana clasificaría al conjunto de Xavi Hernández para la próxima edición de la máxima competición europea, pero el técnico no podrá contar con su portero titular por culpa de una indisposición. El titular ante el Betis deberá ser el brasileño Neto Murara, que no juega desde el Linares vs. Barcelona del pasado 5 de enero, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El portero suplente ni siquiera jugó los octavos de final ante el Athletic Club en San Mamés.

Qué tiene Ter Stegen

El guardameta alemán sufrió la mañana del sábado una indisposición que le obligó a quedarse en casa. Ter Stegen no viajó a Sevilla para acompañar a la plantilla azulgrana y no podrá estar bajo los palos del Benito Villamarín para jugar contra el Real Betis. Así lo informó en un comunicado el conjunto catalán: "El jugador del primer equipo Marc Ter Stegen tiene una indisposición y es baja para este partido".

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador del primer equipo Marc Ter Stegen tiene una indisposición y es baja para este partido. pic.twitter.com/GXiNXBlOzG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 7, 2022

Qué partidos se perderá

En principio, la indisposición de Ter Stegen es temporal y leve. El alemán se pierde el partido contra el Real Betis de este sábado 7 de mayo, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, pero se espera que esté recuperado de cara al encuentro del próximo martes en el Camp Nou ante el Celta de Vigo.