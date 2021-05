¿Por qué no juega Rodri en la final entre Manchester City y Chelsea?

El futbolista madrileño se ha quedado fuera del once y aquí te contamos el motivo de su ausencia.

Una de las grandes sorpresas en el anuncio de los onces titulares de Chelsea y Manchester City es la ausencia de una de las grandes y jóvenes estrellas del cuadro 'citizen': Rodrigo Hernández.

El futbolista español, titular indiscutible en el cuadro al que entrena Pep Guardiola, se ha consolidado en la Premier, donde ha mejorado de forma exponencial su nivel, siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo y se ha convertido en habitual en la selección española, con la que irá a la Eurocopa.

El motivo por el que el ex del Atlético de Madrid no saldrá de inicio en la final de la Liga de Campeones es que Pep Guardiola ha apostado por la velocidad de Sterling en ataque, ya que el inglés no uno de los inamovibles del técnico catalán. El centro del campo por el que apuesta el City en este día histórico para los de Manchester es De Bruyne, Gundogan y Bernardo Silva. Arriba con Sterling estarán Mahrez, uno de los mejores 'celestes' en el tramo final de la temporada, y Foden.

Debido a la dificultad del encuentro, Guardiola ha preferido reservar para la segunda mitad a uno de sus mejores centrocampistas, que puede tener la oportunidad tras el descanso de disputar su primera final de la máxima competición continental.

En esta edición de la Champions, Rodri ha sido titular en 9 de los 12 partidos disputados por el Manchester City hasta ahora. En la Premier, ha sido titular en 31 de los 34 partidos en los que ha participado.