¿Por qué no juega Radamel Falcao contra el Real Madrid?

El delantero cafetero es la gran ausencia en la lista de convocados del Galatasaray para el duelo por la tercera fecha de la Champions League.

se juega la vida y su continuidad en la nada más nada menos que ante el , es por ello que necesita de su mejor artillería para dar un golpe de autoridad en el Turk Telekom Arena. Sin embargo, el cuadro Cim-Bom no podrá contar con su fichaje estrella de la temporada: Radamel Falcao García.

Un recurrente dolor en el talón de Aquiles ha tenido al Tigre fuera de los campos y haciendo trabajo diferenciado las últimas semanas, situación por la que se especuló con su baja para este duelo desde hace varios días, aunque en principio la prensa local aseguró que podría jugar al menos 20 minutos.

El técnico Fatih Terim informó el lunes que lo iba a esperar hasta el último minuto, pero al final optó por no convocarlo para no arriesgar a una lesión mucho mayor. La temporada apenas empieza y Galatasaray no quiere perder al delantero colombiano por un periodo mayor.

Aún se desconoce el exactamente cuánto tiempo estará de baja, mientras tanto su reemplazante sería Florin Andone, quien viene de disputar un gran partido en la victoria ante Sivasspor, con un doblete incluido.