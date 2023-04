Este curso, el jugador vasco no está sumando tantas titularidades como otras temporadas

El derbi vasco en uno de los partidos que paraliza el fútbol español. Y este sábado, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad se enfrentan en San Mamés con Europa en juego. Los leones de Valverde están a cinco puntos de puestos de Conference League mientras que la Real defiende posición de Champions League. No obstante, los locales saldrán sin una de sus estrellas: Iker Muniain.

Por qué no juega Muniain el derbi vasco Athletic Bilbao vs. Real Sociedad de LaLiga 2022-23

El jugador vasco no está en el once titular elegido por Ernesto Valverde para enfrentarse al conjunto de Imanol Alguacil esta tarde en la catedral del fútbol español. Y es que, este curso no ha sumado tantas titularidades como otros años el futbolista formado en Lezama.

Todo lo que suceda en el derbi vasco Athletic Bilbao vs. Real Sociedad de LaLiga 22-23, pulsando aquí

Ha partido desde el inicio del encuentro en 16 de las 28 ocasiones posibles, por lo que queda patente que, en la media punta, ha perdido peso en la batalla con Oihan Sancet, que además, suma ocho goles este curso mientras que Muniain no ha anotado ninguno; aunque ha repartido tres asistencias.