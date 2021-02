¿Por qué no juega Müller ante Tigres en la final del Mundial de Clubes?

El crack alemán es baja de última hora en el Bayern Munich y no podrá estar en el duelo contra los Felinos.

Luego de superar al Ulsan Hyundai y Palmeiras, Tigres tiene un rival sumamente complicado en la final del Mundial de Clubes: Bayern Munich, actual campeón de la Champions League que va por una nueva victoria que le permita conquistar el anhelado 'Sextete'.

El reto de los Felinos no es sencillo, ni mucho menos, sobre todo por la enorme cantidad de figuras con las que cuenta el conjunto alemán. Una de ellas es Thomas Müller; sin embargo, el delantero es baja de última hora para el trascendental partido contra Tigres.

En Goal te explicamos los motivos de la ausencia de Müller:

¿POR QUÉ NO JUEGA MÜLLER?

La FIFA dio a conocer a través de un comunicado que Müller dio positivo por coronavirus, razón por la que no estará disponible para la final contra Tigres. El jugador no presenta síntomas, pero no podrá jugar para cumplir con el protocolo del torneo.