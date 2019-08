¿Por qué no juega Messi ante Athletic Bilbao?

Valverde dejó en claro que no arriesgará a la Pulga en la primera jornada de LaLiga.

Sin ningún apuro. Lionel Messi no será parte de la primera jornada de , en la que el visita a Athletic Bilbao, el viernes 16 de agosto. ¿La razón? En el primer entrenamiento tras su incorporación, sufrió una lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha. Por eso, el argentino no viajó a la gira de , donde le ganó al en dos oportunidades (2 a 1 en Miami y 4 a 0 en Michigan).

El jueves 15 de agosto, se publicaron imágenes en las que se ve a Messi entrenando a toda máquina en la arena del campo de deportes del Barcelona. Pese a eso, Ernesto Valverde dio a entender en la rueda de prensa previa al juego que no usará al 10: "No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo, veremos hoy cómo viene pero todavía no ha entrenado ni ha jugado con el equipo, no es lo mismo hacer una recuperación individual que participar en un partido, su proceso de recuperación es bueno pero vamos a esperar al entrenamiento".

Todo indica que la Pulga estará disponible para la segunda jornada de LaLiga, ante el , el 25 de agosto.

El último partido de Messi fue el 6 de julio de este año, cuando la Selección argentina le ganó 2 a 1 a , en el partido por el tercer puesto de la 2019. La Pulga fue expulsado en el primer tiempo tras un cruce con Gary Medel.

Tras una larguísima temporada, Messi se tomó unas buenas vacaciones. Primero, pasó su tiempo en una playa bastante desierta con su familia. Luego estuvo algunas jornadas con más movimiento en Ibiza, donde se viralizaron las imágenes con su mujer, Antonella Rocuzzo.