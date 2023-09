El brasileño no sale de inicio en el equipo de Ancelotti para el duelo de Montilivi.

¿Por qué no juega hoy Rodrygo Goes el Girona vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24? Esa es la pregunta que muchos aficionados pueden estar haciéndose en estos momentos viendo que el delantero brasileño no sale de inicio ante el líder de LaLiga en Montilivi, por la jornada número ocho del campeonato.

Sigue aquí en directo el Girona vs. Real MadridLaLiga 2023-24

¿Por qué no juega hoy Rodrygo Goes el Girona vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24?

Rodrygo ocupa este sábado un lugar en el banquillo del Real Madrid, con Vinicius Jr. volviendo al once de Carlo Ancelotti y acompañando a Joselu en el ataque madridista. Es extraño no se ver a Rodrygo de inicio, pero Ancelotti había dado el viernes un indicio de que le sentaría contra el Girona.



El brasileño es uno de los futbolistas que más disparos y regates ha hecho en lo que va de Liga, pero no ha logrado traducir ese peligro en goles. En los ocho partidos que lleva ya el conjunto blanco en todas las competiciones, apenas ha marcado en uno de ellos; en la primera jornada de LaLiga ante el Athletic en San Mamés.



En la rueda de prensa previa al Girona, Ancelotti ya desvelaba que un descanso podría venir bien al ex del Santos. "No ha marcado los goles que todos esperaban, pero creo que ha hecho una buena aportación, con trabajo... Puede ser que algo de descanso le pueda ayudar", decía 'Carletto'. Así pues, se entiende de esa forma que Rodrygo sea suplente en Montilivi.