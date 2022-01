Por qué no juega Bellerín el derbi sevillano Betis vs. Sevilla de Copa del Rey 2021-2022

El Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club reanudarán este domingo lo que queda de derbi sevillano de octavos de final de la Copa del Rey después de que el encuentro se suspendiera este sábado tras impactar un objeto lanzado desde la grada en la cabeza de Joan Jordan.

SIGUE EN DIRECTO EL DERBI SEVILLANO BETIS VS. SEVILLA DE COPA DEL REY

💥1⃣1⃣ Once oficial del Betis para el derbi



❌ No está Bellerín. Sabaly jugará en el lateral derecho verdiblancohttps://t.co/InyzFqkKAG pic.twitter.com/SpuFJJ4jfi — GOAL España (@GoalEspana) January 16, 2022

Ambos equipos regresarán al césped del Villamarín a las 16.00 horas pero a puerta cerrada. Además, ambos conjuntos pueden hacer modificaciones en la alineación titular y así ha sucedido. En el caso del Betis, Bellerín es el único que no está en el once con respecto a los que salieron el sábado. Jugará Sabaly en su lugar

Por qué no juega Bellerín el derbi sevillano Betis vs. Sevilla de la Copa del Rey 2021-2022

El ex del Arsenal es el único que se ha caído del once de Pellegrini. El motivo es que el jugador no se encontraba en condiciones de jugar tras un choque con Diego Carlos este sábado durante los casi 40 minutos de juego que se disputaron.