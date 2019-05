¿Por qué no juega Arturo Vidal la final de la Copa del Rey Barcelona - Valencia?

El chileno se quedó en el banquillo en contra de lo esperado y Valverde apostó por dar un puesto en el once titular a Arturo Vidal.

El disputa este sábado en el Benito Villamarín frente al uno de los partidos más importantes de la temporada como es la final de la 2019.

Ernesto Valverde ya ha hecho público el once con el que intentarán levantar el título copero por quinta temporada consecutiva y entre los elegidos hay alguna sorpresa respecto a lo esperado en la previa del duelo, ya que Arturo Vidal es suplente y Arthur Melo, Semedo y Coutinho, que se acaban de recuperar de una lesión, están entre los elegidos.

Lo más llamativo de la apuesta del técnico es la suplencia de Arturo Vidal. El chileno estaba siendo titular prácticamente de forma indiscutible en los últimos meses pero sorprendentemente y contra todo pronóstico se ha quedado en el banquillo para el duelo ante los pupilos de Marcelino García Toral.

El club blaugrana no ha hecho público ningún parte médico que haga pensar que el chileno tiene algún tema de problema físico pero lo cierto es que Valverde ha preferido apostar para este partido por Arthur Melo. De hecho, el brasileño sí que acaba de salir de una lesión pero eso no le impide estar entre los elegidos en el once inicial.

El artículo sigue a continuación

A nivel táctico, la decisión de Valverde puede estar provocada porque el técnico prefiera a Arthur para conservar la posesión durante más tiempo, ya que una de las armas más peligrosas del Valencia es la de recuperar el balón rápido para salir al contragolpe con jugadores muy veloces como Rodrigo Moreno o Gonzalo Guedes.

El once completo del Barcelona en la final de la Copa del Rey lo forman: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Sergi Roberto, Messi y Coutinho.