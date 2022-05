Por qué no juega Alaba el Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League 2021-2022

El Real Madrid afronta este miércoles la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco llega al desenlace de la eliminatoria tras proclamarse campeón de LaLiga Santander por 35º vez en su historia. Sin embargo, probablemente no pueda contar con David Alaba.

Por qué no juega David Alaba en el Real Madrid vs. Manchester City de semifinales de la Champions League 2021-2022

Aunque ha entrado en la convocatoria para el partido, Carlo Ancelotti prácticamente le ha descartado en la rueda de prensa previa al duelo ante los citizens. "No tengo dudas porque Alaba no puede jugar, no está listo para el partido", ha señalado el técnico italiano. Y es que el defensa no se ha recuperado completamente de las molestias que sufrió en el abductor de su pierna derecha durante el encuentro ante Osasuna en El Sadar.