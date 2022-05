La primera temporada de la Primera RFEF llega a su recta final y dos equipos conseguirán el ascenso vía play off. Galicia será la sede de las eliminatorias por el ascenso en dos fines de semana de junio: entre el 3 y el 5 se jugarán las semifinales y el 11 de junio las dos finales.

Los penaltis no serán un criterio de desempate en ningún caso.

¿Por qué no hay tanda de penaltis en los partidos del playoff de ascenso a Segunda 2022?

El formato de los play off contempla que haya prórroga a final de una eliminatoria empada, pero no tanda de penaltis. Este sistema quiere premier, de esta forma, a los equipos que hayan hecho una mejor liga a lo largo del año y por eso se decidió, desde hace dos temporadas, que no habría penaltis en los play off de ascenso.

El artículo sigue a continuación

Los equipos que se clasifiquen para los play off tienen claro que un ascenso en ningún caso se decidirá en la tanda de penaltis, ni tampoco una eliminatoria de semifinales. Por eso, todos ellos intentarán terminar la tempora en la mejor posición posible.

Los cuadros evitarán, en cualquier caso, que haya duelos entre dos equipos que hayan termiando en la misma posición en diferentes grupos. No podrá haber un duelo 2º contra 2º, 3º contra 3º, 4º contra 4º ni 5º contra 5º. El número de puntos no se tendrá en cuenta, solo la posición en la tabla.