Por qué no hay partidos de fútbol argentino el domingo 18 de junio: las razones de la AFA para mover la fecha

La fecha se moverá del calendario y se extenderá por seis días. Acá te contamos las razones.

Una curiosidad muy grande atraviesa al fútbol argentino por estos días, se trata de que por segundo domingo consecutivo no habrá actividad de la Liga Profesional. La primera vez se buscó darle visibilidad a la final de la Copa del Mundo Sub-20 entre Uruguay e Italia, y en esta ocasión hay una justificación más certera.

¿Por qué no hay fútbol argentino el domingo 18 de junio?

Lintao Zhang/Getty Images

Este domingo no habrá fútbol nacional a raíz de la doble fecha FIFA que se está disputando. La Selección argentina se encuentra realizando una gira asiática que cuenta con dos trámites. El primero finalizó 2-0 ante Australia, en Beijing, y el segundo tendrá lugar el lunes 19 de junio, en Yakarta, frente a Indonesia.

La fecha 21 del Torneo Binance 2023, en tanto, comenzará el miércoles 21 de junio con el duelo entre Estudiantes y San Lorenzo, y se extenderá hasta el lunes 26 cuando Belgrano y Banfield cierren la jornada en Córdoba.

Sí habrá partidos el sábado 17, ya que se disputarán tres pendientes de diversas fechas: Unión vs. Lanús, Racing vs. Vélez y River vs. Defensa y Justicia.