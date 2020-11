¿Por qué no hay fútbol chileno este fin de semana?

Parte del calendario electoral de marca que este domingo 29 de noviembre se vota por los candidatos de las primarias de Gobernadores Regionales y Alcaldes, razón por la cual el fútbol chileno profesional se detiene en todas sus categorías pese al estrecho calendario disponible para programar partidos.

Tanto el Gobierno local como el Servicio Electoral realizaron llamados a acudir a las urnas, y como la seguridad se concentrará en los diversos locales de votación no pudieron programarse eventos oficiales, aunque sí el día 28 se juega el Chile - Zambia, un amistoso internacional femenino que no cuenta con público por la emergencia del coronavirus, que mantiene al país en Estado de Excepción Constitucional hasta diciembre.

