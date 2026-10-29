El exdefensa internacional francés Adil Rami se encontró en el centro de una intensa polémica en las redes sociales, después de criticar duramente a la española Alexia Putellas tras su discurso en la gala de entrega del Balón de Oro de 2026.

La jugadora española, que actualmente milita en el London City, ganó el pasado lunes el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, y pronunció un extenso discurso en el que agradeció a sus excompañeras del Barcelona, a su familia y a sus seres queridos.

Este discurso resultó demasiado largo para el campeón del Mundial 2018, que no dudó en expresar su opinión con franqueza en la plataforma "Twitch", donde dijo: "Alexia Putellas empezó a hablar, fue gracioso, pero, hombre, baja el micrófono, baja de una vez el maldito micrófono".

Y el exdefensa del Valencia, el Milan y el Sevilla continuó: "Alexia Putellas, ¿por qué? Maldita sea, si quieres hablar, no hay problema, vete a casa, prepara un espacio como el nuestro y usa el micrófono para ti misma".

Estas declaraciones provocaron rápidamente una ola de indignación, ya que muchos internautas acusaron a la exestrella francesa de misoginia, según informó la cadena "Foot Mercato".

Las críticas se intensificaron cuando algunos señalaron que el discurso del inglés Harry Kane al recibir el Balón de Oro fue tres minutos más largo que el de Putellas, sin que ello suscitara un comentario similar por parte de Rami.

Con todo, la internacional española aprovechó la gala para reflexionar sobre su trayectoria futbolística y las dificultades que afrontó tras su grave lesión de rodilla.

Dijo, visiblemente emocionada: "Recuerdo los momentos en que mi pierna me traicionó, cuando aprendí a caminar de nuevo, a correr de nuevo y a golpear el balón".

La jugadora, de 32 años, también elogió a sus excompañeras del Barcelona, con quienes ganó el título de la Liga española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, y estas declaraciones personales y deportivas hicieron que la crítica de Adil Rami resultara aún más polémica.