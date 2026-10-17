Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, después de que este le exigiera disculparse con el Real Madrid por haber comparado los métodos de propaganda y comunicación mediática del club con los que empleó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

Las declaraciones de Tebas provocaron la indignación del Real Madrid, que las consideró ofensivas y pidió su dimisión, mientras que el presidente de la patronal del fútbol español sostuvo que su comparación se refería a los métodos propagandísticos, y no a la ideología nazi ni a la afición del club.

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Tebas escribió, a través de su cuenta en "X", dirigiéndose a Rodríguez Uribes: "Ayer manifesté mi incredulidad ante las informaciones que hablaban de una posible actuación del Consejo Superior de Deportes por mis declaraciones. Tras escuchar hoy sus palabras y su exigencia de que me disculpe con el Real Madrid, considero necesario aclarar algunos puntos".

Y añadió: "Le adjunto dos publicaciones del ministro Óscar Puente: la primera, del 23 de septiembre de 2025; la segunda, relativa a un mensaje a Jordi Boixadé, fechada el 29 de julio de 2026. Le adjunto también dos declaraciones de Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Parlamento: su respuesta durante una entrevista con el diario HuffPost el 29 de marzo de 2025, y sus declaraciones del 19 de septiembre de 2026, recogidas por el canal 101TV".

Y prosiguió: "Las cuatro imágenes permiten leer sus palabras y comprobar cómo utilizaron las referencias a Goebbels. Y no son los únicos precedentes, pues dispongo de más declaraciones realizadas por responsables públicos en el mismo contexto. Ustedes han insistido en la responsabilidad institucional vinculada a mi cargo. Y coincido en que esa responsabilidad debe tenerse en cuenta. Pero también debería tenerse en cuenta al valorar las palabras de un ministro del Gobierno o del portavoz de un grupo parlamentario".

El presidente de LaLiga agregó: "Pero hay una diferencia en mis declaraciones, pues escribí con claridad: la comparación se refiere a esos métodos propagandísticos, y no a una ideología y, desde luego, no a la afición del Real Madrid. Mi crítica apuntaba a la repetición sistemática, la selección sesgada de los hechos y la construcción de un enemigo. Esa precisión debería formar parte de cualquier valoración rigurosa de lo que dije".

"Un criterio constante"

Y continuó: "Pueden discrepar de mi análisis y de la referencia que utilicé. Pero afirmar que eso queda fuera del ámbito de la libertad de expresión exige una motivación que tenga en cuenta el contenido completo y el contexto. Y cualquier posible medida disciplinaria necesita, además, un fundamento jurídico concreto".

Tebas concluyó su mensaje señalando: "Y del presidente del Consejo Superior de Deportes se espera rigor, imparcialidad y coherencia. La responsabilidad institucional obliga a adoptar un criterio constante, al margen de quién dirija la crítica o de quién la reciba".

Estos acontecimientos se producen en medio de la escalada del enfrentamiento entre Tebas y el Real Madrid por las críticas del club al arbitraje y por el papel de su canal de televisión en la exhibición de las jugadas arbitrales polémicas.

Tebas considera que la repetición de esas imágenes y la selección de los hechos contribuyen a construir un relato que presenta al club como víctima, mientras que el Real Madrid rechaza esas críticas y se mantiene firme en su derecho a expresar su desacuerdo.



