Por qué necesitas la aplicación de EA Sports: principales funciones, códigos exclusivos y mucho más

Para el aficionado moderno, el juego no termina cuando se apaga la consola. Ya sea que estés ajustando las tácticas de tu Ultimate Team sobre la marcha o al tanto de las últimas noticias sobre fichajes que podrían afectar a tu plantilla, estar conectado es una necesidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para mantenerte por delante de la competencia, necesitas algo más que solo entrenar; necesitas la aplicacióndeEA Sports: el compañero digital definitivo que tiende un puente entre el estadio y el sofá.

La aplicación EA Sports es más que un simple registro de estadísticas; es un centro deportivo personalizado diseñado para conectar los deportes del mundo real con tu carrera virtual. Si quieres ir un paso por delante y obtener recompensas solo por ser aficionado, es hora de descargarla.

La aplicación EA Sports está diseñada para ofrecer la experiencia definitiva de «segunda pantalla». He aquí por qué es imprescindible tanto para los jugadores como para los aficionados al deporte:

Las noticias del mundo real se combinan con recompensas en el juego

A través de una colaboración de primer nivel, EA Sports ha integrado The Athletic directamente en la aplicación. Podrás acceder a periodismo deportivo de primer nivel, análisis tácticos y las últimas noticias sobre el fútbol mundial, la NFL y mucho más.

¿Lo mejor de todo? La participación se traduce en recompensas. Al mantenerte informado y consumir contenido dentro de la aplicación, puedes desbloquear recompensas exclusivas y objetos cosméticos para tus títulos favoritos de EA Sports.

Códigos y ofertas exclusivas

Uno de los principales atractivos para la comunidad es el acceso a códigos de canje exclusivos. Ya se trate de un refuerzo para tu Ultimate Team, una equipación de edición limitada o acceso anticipado a las pruebas beta, la aplicación es el principal canal que utiliza EA para lanzar ofertas especiales. Los usuarios que tienen activadas las notificaciones suelen ser los primeros en hacerse con los códigos «Code Red», que no están disponibles en ningún otro sitio.

Simulaciones avanzadas con IA y momentos destacados

Aprovechando la potencia del motor de EA Sports, la aplicación cuenta con tecnología de vanguardia que te permite ver los momentos destacados de los deportes desde cualquier ángulo. ¿Quieres ver ese gol de la victoria desde la perspectiva del portero? Puedes hacerlo.

¿Quieres aún más? La aplicación introduce simulaciones predictivas, para que puedas usar indicaciones basadas en IA para zanjar debates de siempre —«¿Podría el Manchester United, ganador del triplete en 1999, derrotar al City, ganador del triplete en 2023?»— y ver los resultados desarrollarse en tiempo real.

Mantente conectado con EA Connect

La aplicación actúa como un puente social, permitiéndote mantenerte conectado con tus amigos y con la comunidad en general a través de EA Connect. Puedes seguir el progreso de tus amigos, comparar estadísticas y asegurarte de no perderte nunca una invitación para una sesión de Pro Clubs o un partido cara a cara.

Un ecosistema en crecimiento

Aunque la aplicación se centra principalmente en el fútbol para dar soporte a EA SPORTS FC, se está expandiendo rápidamente. Los aficionados a la NHL, la F1 y el fútbol universitario pueden esperar integraciones más profundas y funciones específicas para cada deporte, lo que la convierte en una ventanilla única para todas las disciplinas que cubre EA.

EA Sports

Cómo empezar a usar la aplicación EA Sports

Descargar la aplicación es sencillo y, lo que es más importante, gratuito.

Descargar: Entra en la App Store de Apple o en Google Play Store y busca «EA Sports», o haz clic aquí. Vincula tu cuenta: Inicia sesión con tu cuenta de EA para asegurarte de que todas las recompensas y códigos se sincronicen directamente con tu consola o PC. Personaliza: Elige tus equipos y deportes favoritos para adaptar tu feed de noticias y las oportunidades de recompensa.

No te quedes sin tus recompensas. Tanto si buscas un análisis táctico de The Athletic como si estás esperando el próximo código de paquete exclusivo, la aplicación EA Sports te garantiza que siempre estarás en el juego, incluso cuando estés lejos de la pantalla.