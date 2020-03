¿Por qué Messi no entró contra Alemania en el 2006? Un jugador de la Selección reveló el misterio

Leandro Cufré habló de una de las situaciones más discutidas de aquella eliminación y explicó el ingreso de Julio Cruz y no de la Pulga.

La imagen se replicó hasta el hartazgo. Lionel Messi sentado en el piso, mirando al piso ,al costado del banco de suplentes, tras el último cambio de la Selección argentina en su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2006 ante . José Pekerman decidía que Julio Cruz reemplace a Hernán Crespo , dejando a la joven y aún promesa de sin minutos en lo que luego sería eliminación por penales, tras el empate de Miroslav Klose a 10 minutos del final.

Nunca se había revelado la razón de aquella variante, hasta que Leandro Cufré contó la verdad. El defensor, que también fue suplente ese día, contó en una entrevista a Enganche, por Radio Club Octubre 94.7, que " como José (Pekerman) es un caballero, nunca dijo que Leo estaba entre algodones, casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión ", agregando que " lo podía haber contado porque en el país lo mataban todos, pero prefirió no poner excusas ".

Además, defendió el ingreso del Jardinero en ese momento del encuentro, ya que " todos los que estábamos ahí lo hubiéramos puesto para que la sacara de cabeza " porque "Alemania empezó a tirar centros", detallando que la salida de Riquelme tuvo que ver con lo mismo porque "veía pasar la pelota por arriba, ni pasaba por mitad de cancha, tiraban todo al área nuestra".

Y volviendo a la Pulga, que en ese Mundial tenía apenas 18 años, sostuvo que " la gente no tiene por qué saber algunas cosas. Leo no estaba para jugar un partido a 48 horas de haber jugado otro ".