Según «Bild», el Tottenham quería fichar al portugués de 31 años tras su cesión.

Sin embargo, el club londinense consideró demasiado alta la opción de compra de 30 millones de euros fijada con el Bayern. En lugar de negociar una cifra menor, el FCB, con su director deportivo Max Eberl, se mostró inflexible.

En el club bávaro confiaban en que otro equipo pagara esa cifra.

Dos meses después del cierre de la temporada, no hay avances: varios clubes están interesados, pero consideran el precio demasiado alto.

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¿Le quitará el Aston Villa a Joao Palhinha al FC Bayern?

Ahora, Aston Villa y Benfica son los mejor posicionados. El cuarto de la Premier ve a Palhinha como opción seria, según Fabrizio Romano, pero aún no ha presentado oferta ni iniciado conversaciones con el Bayern.

Según A Bola, con el Benfica ocurre lo mismo: tampoco ha habido conversaciones formales con el Bayern. El club alemán, campeón récord, habría bajado su petición a entre 20 y 25 millones de euros.

Los Spurs probablemente la habrían aceptado, pero, aunque el técnico Roberto De Zerbi lo deseaba, el club londinense ya se reforzó con otros jugadores.

Con más de 200 millones de euros gastados en Sandro Tonali (Newcastle United) y Mateus Fernandes (West Ham United), el fichaje de Palhinha queda descartado.

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João Palhinha se presentó al inicio de los entrenamientos del Bayern.

Palhinha fichó por el Bayern en 2024 procedente del Fulham por 51 millones, pero no se consolidó como titular. Jugó solo 25 partidos y un año después fue cedido al Tottenham, donde brilló en una temporada floja de los Spurs.

Se da por hecho que no tiene futuro en Múnich. Aun así, el lunes regresó a la Säbener Straße para el inicio de los entrenamientos del FCB e incluso publicó en Instagram una foto con la camiseta del Bayern.