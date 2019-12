¿Por qué la mascota de Rayados de Monterrey es un perro?

Suma poco más de una década que el club, cuando aún era local en el Tec, decidió modificar a la antigua.

En el futbol mexicano son muchos los equipos que son asociados a un animal. De hecho, incluso algunos llevan sus nombres como Tigres o . Sin embargo hay otros que no tanto y uno de ellos es el .

La mascota de Rayados se llama Monty (una abreviatura cariñosa para referirse a la capital nuevoleonense) y es un perro bulldog inglés. Anteriormente la Pandilla tuva otras como Espíritu Rayado y R-12, pero, en el 2008, concretamente el 1º de septiembre de dicho año, la cambiaron por la actual durante un encuentro frente a .

La ⚽ al 2⃣0⃣ y los centros al 7⃣ SIEMPRE



TODOS los atajadones vía el amo de los 3 postes y los pases al capo del mediocampo



El actual 3º mejor equipo del 🌎 contra el más grande de 🇲🇽



La osadía de Rayados vs el culto al "ódiame más" de América



💪 El Barrial frente a Coapa 🥊 pic.twitter.com/tbcHHhY8qU — Goal (@goalmex) December 26, 2019

Inicialmente no gozó de mucha popularidad entre los fanáticos Albiazules, aunque, con el paso del tiempo, se habituaron más a él y ahora es una especie de celebridad cada que aparece en el Estadio BBVA.

No existe una explicación oficial de por qué eligieron un can; sin embargo no es el único cuadro deportivo de la ciudad que lo usa puesto que los Sultanes, conjunto de béisbol profesional que juega en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico. Perro Sultán, así es conocido el de ellos.