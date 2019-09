¿Por qué Maradona tiene problemas para hablar? La explicación de Dalma

"Yo siento que no lo cuidan", dijo la hija de Diego, quien reconoció la problemática que se evidencia cada vez que su padre aparece públicamente.

Desde hace algunos años, cada vez que Diego Maradona hace una aparición pública se evidencia un problema en su dicción y la gran pregunta es por qué le sucede esto. ¿Acaso tiene una enfermedad? Fue Dalma, su hija, quien decidió zanjar el interrogante y explicó qué es lo que le pasa a su padre.

"Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo", dijo en el programa Pampita Online.

"Yo siento que no lo cuidan mucho. Me da mucha bronca muchas veces la gente que tiene alrededor porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera, ya que él está expuesto siempre por ser quien es", acotó.