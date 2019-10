Por qué Mancini finalmente no convocó a De Rossi a la Selección italiana

El DT explicó los motivos por los que el mediocampista de Boca no fue incluido en la nómina definitiva para enfrentar a Grecia y Liechtenstein.

Finalmente, Daniele De Rossi no regresará a la Selección de . Si bien había sido incluido por Roberto Mancini en una nómina preliminar para los partidos frente a Grecia y Liechtenstein por las Eliminatorias rumbo a la , el mediocampista de Boca se quedó afuera de la lista definitiva de convocados por la lesión que sufrió en la previa del partido contra y lo hizo perderse los últimos cuatro partidos del Xeneize.

El volante de 36 años no solamente se preparaba para volver a ponerse la camiseta de la Azzurra por primera vez desde el encuentro contra del 13 de noviembre de 2017, en el que Italia no pudo pasar del 0-0 y se quedó afuera de 2018, sino que también estaba a la expectativa de volver a su segundo hogar, el Olímpico de , donde este sábado se jugará el encuentro frente a los helénicos. Sin embargo, no podrá ser.

"Queríamos convocar a De Rossi. Al igual que hice con Buffon en Turín, me complace darles a los jugadores otra oportunidad de saludar a los hinchas. Pero Daniele está lesionado y no ha jugado los últimos partidos", explicó el entrenador italiano. De todos modos, no cerró la puerta a volver a llamarlo en el futuro: "Veremos más adelante si habrá otra oportunidad".

De esta manera, el mediocampista podrá aprovechar el receso de la fecha FIFA para ponerse a punto en lo físico y apuntar a estar presente en el Superclásico de vuelta de las semifinales de la , donde Gustavo Alfaro tiene un lugar vacante por la suspensión de Nicolás Capaldo.