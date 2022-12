Por qué los jugadores de Brasil se tiñeron el pelo de rubio durante el Mundial Qatar 2022

La selección de Brasil está buscando la sexta estrella en el Mundial Qatar 2022. La 'canarinha', única selección con cinco títulos, no gana el campeonato del mundo desde Corea y Japón 2002, por lo que la presión, sabiendo la importancia del fútbol en Brasil, es muy alta.

En Brasil importa no sólo ganar, si no también el cómo. Ellos quieren disfrutar y hacer disfrutar a sus aficionados jugando y bailando en cada gol celebrado. La imagen importa, y no solo en cuanto al propio fútbol, también en la imagen personal.

Muchos se han preguntado por qué los jugadores de Brasil se han teñido de rubio. Neymar siempre ha jugado con teñirse el pelo y aterrizó en Qatar con el pelo rubio, en un tono amarillo chillón, del color de la equipación carioca.

A raíz de que el líder de la selección brasileña se tiñó de rubio, otros se han ido uniendo. Antony siempre lo ha llevado teñido de rubio, pero otros como Bruno Guimaraes, Richarlison, Pedro o Rodrygo se han teñido el pelo de rubio para este torneo. De hecho, el jugador del Real Madrid se había teñido la parte de arriba en los primeros encuentros pero en cuartos de final apareció con la cabeza entera de rubio.

Cabe destacar también que Richarlison ha hecho la apuesta de que si Brasil llega a la final, disputará dicho partido con el peinado que Ronaldo Nazario llevaba en Corea y Japón cuando llevaba pelo sólo en la parte delantera de la cabeza.